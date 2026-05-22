Cargo Bike Day a Torino | una giornata al MAcA per scoprire e provare le biciclette da carico
Sabato 23 maggio 2026, il MAcA di Torino sarà teatro di un evento dedicato alle biciclette da carico, il Cargo Bike Day, che si svolgerà dalle 11 alle 18. L'iniziativa, organizzata dall'associazione FIAB Torino Bike Pride, offrirà l’opportunità di scoprire e provare diversi modelli di biciclette da carico all’interno degli spazi del Museo A come Ambiente, situato in corso Umbria 90. L’evento si rivolge a chi desidera conoscere meglio questa tipologia di veicoli e il loro utilizzo quotidiano.
Sabato 23 maggio 2026, dalle ore 11 alle 18, gli spazi del MAcA - Museo A come Ambiente di Torino, in corso Umbria 90, ospiteranno il Cargo Bike Day: l'evento è organizzato dall'associazione FIAB Torino Bike Pride ed è interamente dedicato alla promozione e alla conoscenza delle biciclette da. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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?CARGO BIKE DAY - Scopri il mondo delle bici da carico! Sabato 23 maggio, ore 11.00 – 18.00 MAcA - Museo A come Ambiente (Corso Umbria, 90 - Torino) Torna il Cargo Bike Day che promuove la conoscenza e l’utilizzo dellebici da carico. Una gi facebook
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