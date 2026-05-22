Cargo Bike Day a Torino | una giornata al MAcA per scoprire e provare le biciclette da carico

Sabato 23 maggio 2026, il MAcA di Torino sarà teatro di un evento dedicato alle biciclette da carico, il Cargo Bike Day, che si svolgerà dalle 11 alle 18. L'iniziativa, organizzata dall'associazione FIAB Torino Bike Pride, offrirà l’opportunità di scoprire e provare diversi modelli di biciclette da carico all’interno degli spazi del Museo A come Ambiente, situato in corso Umbria 90. L’evento si rivolge a chi desidera conoscere meglio questa tipologia di veicoli e il loro utilizzo quotidiano.

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