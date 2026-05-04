Bike Pride Bologna 2026 | biciclette senza frontiere

Domenica 10 maggio si svolgerà al Parco della Montagnola la manifestazione Bike Pride Bologna 2026, conosciuta anche come Bici senza frontiere. L’evento coinvolge ciclisti di diverse età che si riuniscono per pedalare insieme nel centro cittadino. La manifestazione si propone di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile e di aggregazione sociale. La partecipazione è aperta a tutti e non prevede competizioni o premi.

Domenica 10 maggio appuntamento al Parco della Montagnola per il Bike Pride Bologna 2026 (Bici senza frontiere). Sulle orme dei Giochi senza frontiere, celebre programma degli anni Novanta, quest’anno la parata sarà seguita da una serie di sfide a squadre: un modo divertente di competere e per.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Bike Pride Bologna 2026: tornano le sfide pazze di ‘Bici senza Frontiere’ tra sfilate e musica. Il programmaBologna, 4 maggio 2026 – Torna l’appuntamento più colorato e divertente per chi ama le due ruote non motorizzate: domenica 10 maggio il ‘Bike Pride... Pizza senza glutine da record: Cattolica brilla al "Pizza senza frontiere 2026"Ha portato il nome di Cattolica sulla scena internazionale del gusto, distinguendosi in una competizione che ha visto oltre 600 pizzaioli provenienti...