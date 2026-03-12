Come rigenerarsi in primavera | al Bike Café una serata per scoprire i segreti della detossificazione

Al Bike Café si svolge una serata dedicata alla detossificazione in primavera, parte delle iniziative “SerateSalute” organizzate al Brn Restaurant & Bike Café. La serata vede la partecipazione di Margherita Gradassi, autrice di “I Maestri del Cielo,” ed Emilia Gaspari, che approfondiscono i metodi per rigenerarsi stagionalmente. L’evento si concentra sulla scoperta di pratiche e consigli per il benessere personale durante la stagione primaverile.

Il terzo incontro della rassegna si terrà lunedì 16 marzo, con un talk dal titolo "Detox primaverile: moda o necessità?". Una serata in cui affrontare in compagnia di esperti il tema della detossificazione dell'organismo e delle eventuali strategie da utilizzare in primavera, per sentirsi meglio con il proprio corpo e la propria mente. L'evento è ad accesso gratuito e inizierà alle 21. La prenotazione è obbligatoria, telefonando o scrivendo al numero del Brn Restaurant 333 4428222.

