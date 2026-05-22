Il governo ha deciso di prorogare lo sconto sui carburanti per bloccare l’aumento dei prezzi. La misura resterà in vigore anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di contenere i costi alla pompa. La decisione arriva in un momento di tensione nel settore dei trasporti, con uno sciopero dei camionisti programmato per lunedì. Intanto, il Codacons ha espresso preoccupazione per un possibile rialzo della benzina oltre i 2 euro al litro, se le misure di sostegno venissero revocate.

? Domande chiave Come influenzerà la proroga lo sciopero dei camionisti previsto per lunedì?. Perché il Codacons teme un ritorno della benzina sopra i 2 euro?. Quanto costerà mensilmente allo Stato mantenere lo sconto sulle accise?. Quali aiuti extra riceveranno le aziende di trasporto nel nuovo decreto?.? In Breve Sconto di 20 centesimi per gasolio e 5 per benzina fino a giugno.. Salvini, Giorgetti e Rixi negoziano con i camionisti per lo sciopero del 25 maggio.. Codacons teme prezzi sopra i 2 euro al litro dopo la proroga.. 150 milioni di euro stanziati per l'emergenza frana di Niscemi a Caltanissetta.. Il governo Meloni approva oggi, 22 maggio, la proroga del taglio delle accise sui carburanti fino alla prima settimana di giugno per mitigare l’impatto dei costi energetici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carburanti: il Governo prorroga lo sconto per frenare i prezzi

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