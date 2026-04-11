Carburanti | il governo decide lo sconto alle accise tra conti e prezzi

Il governo italiano sta analizzando la sostenibilità del taglio sulle accise dei carburanti, considerando l’effetto sui conti pubblici e sui prezzi praticati ai consumatori. La decisione arriva mentre si monitorano attentamente le conseguenze di questa misura temporanea, che mira a contenere i costi per gli automobilisti. Le autorità stanno valutando se mantenere o modificare lo sconto, in base alle risorse disponibili e all’andamento del mercato.

Il governo italiano valuta la tenuta del taglio sulle accise dei carburanti alla luce dell’impatto finanziario e della stabilità dei conti pubblici. Pichetto ha delineato i confini di un intervento che costa allo Stato un miliardo di euro ogni mese, spiegando che non si può far ricadere il peso della proroga sul debito pubblico per evitare rialzi dei tassi d’interesse. La scadenza fissata per il primo maggio impone decisioni rapide. Entro il 28 o il 29 aprile, l’esecutivo dovrà stabilire se mantenere lo sconto basandosi sull’andamento dei prezzi alla pompa. Il calo dei listini è già iniziato: venerdì il gasolio ha toccato una media di 2,180 euro al litro, con una flessione di 0,4 cent rispetto a giovedì, mentre la benzina si è assestata a 1,793 euro al litro, perdendo 0,3 cent rispetto al giorno precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carburanti: il governo decide lo sconto alle accise tra conti e prezzi Carburanti alle stelle: benzina verso i 3 euro al litro, il governo studia lo sconto sulle accise per frenare i rincariMentre la crisi energetica scatenata dal conflitto mediorientale non accenna a placarsi, i prezzi di benzina e gas sono già in forte rialzo in tutto... Leggi anche: Carburanti, prezzi alle stelle. Codacons denuncia: “Nessuna misura su accise, governo in ritardo”