Carburanti alle stelle | benzina verso i 3 euro al litro il governo studia lo sconto sulle accise per frenare i rincari

I prezzi dei carburanti continuano a salire, con la benzina che si avvicina ai 3 euro al litro. In risposta a questa situazione, il governo sta valutando uno sconto sulle accise per cercare di contenere i rincari. La crisi energetica, alimentata dal conflitto mediorientale, ha portato a un aumento dei costi di benzina e gas in tutto il Paese, influendo sui bilanci di imprese e famiglie.

Mentre la crisi energetica scatenata dal conflitto mediorientale non accenna a placarsi, i prezzi di benzina e gas sono già in forte rialzo in tutto il Paese, andando a pesare sui portafogli di imprese e famiglie. Per tentare di frenare il forte rincaro il governo sta lavorando alle cosiddette “ accise mobili ”, un meccanismo fiscale che riduce automaticamente le tasse sui carburanti quando il prezzo del petrolio supera una soglia stabilita. Carburante in aumento. Gli effetti alla pompa dei grandi rincari di questi giorni non si sono fatti attendere, infatti. La benzina verde ha superato 1,70 euro al litro in modalità self service, mentre il gasolio ha abbondantemente sfondato 1,80 euro. 🔗 Leggi su Panorama.it

