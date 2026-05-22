Carabinieri organici ' in rosso' nel modenese E scoppia lo scontro tra sinistra e destra

Da modenatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel modenese, i Carabinieri stanno affrontando una significativa carenza di personale, con i dati recenti forniti dal Sindacato Italiano Militari Carabinieri che evidenziano una situazione critica. La questione ha suscitato reazioni politiche contrastanti tra le forze di sinistra e di destra, alimentando un dibattito pubblico sulla presenza e l’efficienza delle forze dell’ordine nella regione. La carenza di organico è stata resa nota tramite comunicati ufficiali e ha portato all’attenzione generale le difficoltà operative dei militari in servizio sul territorio.

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E' scontro politico sui dati resi pubblici dal Sindacato Italiano Militari Carabinieri (Sim Carabinieri) relativi alla grave carenza di organico che sta interessando l’Emilia-Romagna e, in particolare, il territorio modenese.I parlamentari modenesi del Partito Democratico Stefano Vaccari, Enza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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