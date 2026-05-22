Carabinieri organici ' in rosso' nel modenese E scoppia lo scontro tra sinistra e destra
Nel modenese, i Carabinieri stanno affrontando una significativa carenza di personale, con i dati recenti forniti dal Sindacato Italiano Militari Carabinieri che evidenziano una situazione critica. La questione ha suscitato reazioni politiche contrastanti tra le forze di sinistra e di destra, alimentando un dibattito pubblico sulla presenza e l’efficienza delle forze dell’ordine nella regione. La carenza di organico è stata resa nota tramite comunicati ufficiali e ha portato all’attenzione generale le difficoltà operative dei militari in servizio sul territorio.
E' scontro politico sui dati resi pubblici dal Sindacato Italiano Militari Carabinieri (Sim Carabinieri) relativi alla grave carenza di organico che sta interessando l’Emilia-Romagna e, in particolare, il territorio modenese.I parlamentari modenesi del Partito Democratico Stefano Vaccari, Enza. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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