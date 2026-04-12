Scontro tra autocarro e macchina nel Modenese | 3 morti

All'alba di oggi sulla via Emilia Ovest a Modena, si è verificato un incidente tra un autocarro e un'auto. L’impatto frontale ha causato la morte di tre persone e ha lasciato un ferito grave. La polizia e i soccorritori sono intervenuti sul posto per i rilievi e le operazioni di soccorso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di emergenza.

(Adnkronos) – Tragico incidente all’alba di oggi, domenica 12 aprile, sulla via Emilia Ovest a Modena: un violento scontro frontale tra un autocarro e un’auto ha provocato tre morti e un ferito grave. L’incidente è avvenuto alle 5.46 di questa mattina e ha richiesto un intervento urgente dei soccorsi, mentre la strada è stata completamente chiusa al traffico. L'impatto, all'altezza del civico 1700, ha coinvolto un autocarro adibito al trasporto latte e una macchina. Nello scontro frontale, entrambi i veicoli sono usciti di strada terminando la loro corsa in una scarpata. Le squadre di soccorso dei Vigili del Fuoco, intervenute in pochi minuti sul posto, hanno operato con attrezzature idrauliche per estrarre i quattro occupanti intrappolati tra le lamiere della vettura.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Modena, scontro tra un autocarro e una macchina: tre morti e un ferito graveQuesta mattina si è verificato un frontale tra un'auto e un camion del latte alle porte di Modena.

Tragico scontro tra un autocarro e una macchina a Modena: 3 morti e un ferito graveABBONATI A DAYITALIANEWS Grave una quarta persona trasportata in ospedale BOLOGNA, 12 aprile 2026.