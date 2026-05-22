Capriolo vicino alla scuola | salvato e messo in libertà nel bosco

Un capriolo è stato trovato vicino a una scuola ed è stato successivamente soccorso e liberato nel bosco. Il salvataggio si è svolto con l’intervento di tecnici specializzati, che hanno gestito la situazione con attenzione per garantire la sicurezza dei bambini presenti nell’area. Nessun altro dettaglio riguardante le persone coinvolte o le procedure adottate è stato reso noto. L’animale è stato rimesso nel suo habitat naturale senza riportare ferite evidenti.

? Domande chiave Come hanno gestito il pericolo vicino ai bambini della scuola?. Chi sono gli esperti che hanno coordinato il salvataggio delicato?. Perché l'animale è riuscito a entrare nel perimetro scolastico?. Cosa accadrà per evitare nuovi incontri tra fauna e centri abitati?.? In Breve Intervento coordinato tra ASL, Guardia ODV, Carabinieri Forestali e tecnici del CRIUV di Napoli.. Controllo veterinario ASL conferma assenza di lesioni fisiche sul giovane esemplare.. Liberazione avvenuta in zona boschiva distante dal centro abitato di Telese Terme.. Evento evidenzia la porosità tra boschi e aree urbane nel territorio del Sannio.. Un giovane capriolo è stato messo in libertà nel bosco questa mattina a Telese Terme, dopo essere rimasto intrappolato in un terreno recintato vicino a una scuola primaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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