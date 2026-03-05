Capriolo finisce nel Naviglio | salvato e liberato in un bosco

Giovedì mattina un capriolo è stato trovato nel Naviglio Grande vicino a Gaggiano, nel milanese. Dopo essere stato individuato, è stato messo in salvo e successivamente liberato in un bosco nelle vicinanze. L'animale è stato recuperato senza riportare ferite e liberato in un'area naturale. La scena ha attirato l'attenzione di alcuni passanti che hanno assistito alle operazioni di salvataggio.

Un capriolo è stato salvato giovedì mattina nel Milanese. Era finito nel Naviglio Grande, all'altezza di Gaggiano, non si sa come. Qualcuno lo ha visto e ha segnalato la sua presenza in acqua alle autorità. Sul posto è intervenuto il nucleo ittico venatorio di Città Metropolitana, inseme al nucleo fluviale dei vigili del fuoco di Milano. Dopo averlo recuperato, i veterinari di Ats Milano lo hanno visitato. Ritenendo che non avesse alcun problema, hanno dato il via libera alla liberazione, che è avvenuta poco dopo nei boschi intorno a Morimondo.