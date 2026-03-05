Case sempre più care a Roma | prezzi crescono del 7% impossibile affittare con un solo stipendio
A Roma i prezzi delle case sono aumentati del 7%, rendendo difficile trovare un alloggio con un solo stipendio. La città si posiziona al quarto posto in Italia per il costo al metro quadro. Solo il 2,3% degli immobili disponibili in affitto può essere raggiunto con un reddito singolo, evidenziando le sfide del mercato immobiliare locale.
Roma quarta città italiana per prezzo al metro quadro. Solo il 2,3% delle case in affitto è accessibile a chi ha un solo reddito. Domanda in forte crescita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
