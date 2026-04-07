A Brescia, un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver aggredito con violenza l’ex compagna, provocandole lesioni. Gli agenti sono intervenuti e hanno portato a termine l’arresto, che segue un episodio di aggressione avvenuto nella vegetazione della zona. Contestualmente, è stato emesso un ammonimento dal Questore. L’uomo è stato accusato di lesioni aggravate e spaccio di sostanze stupefacenti.

Eseguito a Brescia un arresto per lesioni aggravate e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Una donna è stata vittima di maltrattamenti in famiglia e violenza di genere da parte dell’ex compagno. L’uomo, un 45enne calabrese residente in città, è stato fermato dopo una violenta aggressione avvenuta in un parco cittadino e trovato in possesso di svariate dosi di cocaina destinate allo spaccio. L’aggressione nel parco cittadino Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato alcuni giorni fa, quando la Centrale Operativa della Questura di Brescia ha ricevuto una richiesta di intervento urgente tramite il numero di emergenza 112 NUE. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Si nasconde nella vegetazione a Brescia e poi picchia selvaggiamente l'ex compagna: 45enne arrestato

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