L'ex allenatore Fabio Capello ha commentato la sfida di Champions League tra il Milan e il Cagliari, sottolineando che bisogna fare attenzione alle possibili sorprese. Ha evidenziato che il Cagliari si presenta senza pressioni, avendo poco da perdere, e questo potrebbe influenzare l’andamento della partita. La partita si svolgerà in un contesto in cui il Milan, guidato da Allegri, affronta un avversario che potrebbe rivelarsi imprevedibile. Capello ha espresso questa opinione in un’intervista recente.

Una giornata ricca di dichiarazioni per il Mondo Milan. Dopo le parole di Luka Modric, che ha svelato alcuni pensieri sul suo futuro, sono arrivate anche le parole di Fabio Capello, storico ex allenatore rossonero. Intervistato dai microfoni de 'Il Messaggero', l'ex 'condottiero' rossonero ha voluto esprimere alcune parole sulla lotta alla champions League, ma non solo. «Tutto deciso? Così potrebbe sembrare, ma l’ultima giornata ha le sue trappole. Bisogna sempre mettere nel conto le possibili sorprese e per evitarle servono tante componenti». Entrando nel dettaglio, Capello ha voluto spendere anche alcune parole sulla Roma di Gasperini, ferma a 70 punti come il Milan: «I giallorossi hanno in mano il proprio destino, ma del Verona retrocesso non c’è da fidarsi perché può giocare con la testa libera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Capello: “Champions? Occhio alle sorprese. Il Milan incontra un Cagliari che non ha nulla da perdere”

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Fabio Capello descrive il Milan ai tempi d'oro

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#Capello: Occhio a possibili sorprese nella lotta #Champions. Il #Milan incontra un #Cagliari… #MilanPress x.com

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