A Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, un ragazzo di 13 anni ha ferito con un coltello un’insegnante di 57 anni durante l’orario scolastico nell’istituto Leonardo Da Vinci. La docente è stata trasportata in ospedale e si trova in prognosi riservata. Il giovane ha agito nei corridoi della scuola, mentre si discute sulla questione della gestione della violenza tra i giovani.

Bergamo – A Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, un tredicenne ha accoltellato un’insegnante di francese 57enne, Chiara Mocchi – attualmente ricoverata all’ospedale Papa Giovanni XXIII in prognosi riservata – nei corridoi dell'istituto Leonardo Da Vinci. Due mesi fa, alla Spezia, la morte di Youssef Abanoub, ucciso a coltellate dal compagno di classe Zouhair Atif. Nel 2024, a Varese, l’accoltellamento della docente Sara Campiglio per mano di uno studente. Nel 2023, Elisabetta Condò. Episodi singoli, che insieme diventano il sintomo di un’emergenza dalle radici profonde. “Per chi fa il mio mestiere, gesti come questi sono... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lancini: “Un 13enne che non ha nulla da perdere non è un maleducato, c’è altro. Dire ai ragazzi ‘lasciate stare i coltelli’ non funziona”

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