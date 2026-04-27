Autostrada A1 coda fino a 5 chilometri

Questa mattina, lunedì 27 aprile, si è formata una coda di circa cinque chilometri sull’autostrada A1 tra Calenzano e il bivio A1 Variante, in direzione nord. La congestione si è verificata intorno alle 9, a causa di un veicolo in avaria che ha rallentato il traffico nella zona. La situazione ha interessato i mezzi che transitavano in quella tratta, creando code e rallentamenti.

Per un veicolo in avaria questa mattina, lunedì 27 aprile, coda fino a 5 chilometri segnalata intorno alle ore 9, tra Calenzano e il bivio A! Variante, in direzione nord (foto sopra).Mattinata difficile sulla viabilità intorno a Firenze anche su altre strade: Muoversi in Toscana segnalava alla.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Tunelul mare de pe autostrada A1 Lugoj Deva in antier Notizie correlate Camion sbanda e si schianta sull’Autostrada A1: 8 chilometri di coda in direzione NapoliL'incidente si è verificato in corrispondenza dello svincolo di Villa Literno-Pomigliano, in direzione del capoluogo campano, mandando in tilt il... Autostrada A1, mezzo in fiamme paralizza il traffico: dieci chilometri di coda e viabilità in tiltUn veicolo in fiamme lungo la diramazione Roma Sud ha mandato in crisi la circolazione alle porte della Capitale, trasformando il rientro serale in... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Un'altra giornata di traffico in tilt tra autostrada e tangenziale; Previsioni traffico ponte del 25 Aprile; A1, tratto chiuso per lavori fra Terre di Canossa-Campegine e Parma verso Milano nella notte fra 23 e 24 aprile; Incidente A1 oggi: 6 km di coda tra Scandicci e Impruneta, aperta una sola corsia. A1, coda di 5 chilometri tra Fiorenzuola e Fidenza verso Parma nel pomeriggioDisagi in A1 e in via Emilia tra Parmense e Piacentino. In A1 ci sono 5 chilometri di coda (in aumento) tra Fiorenzuola e Fidenza verso Parma, a causa di un incidente. Autostrade consiglia di uscire a ... gazzettadiparma.it Camion ribaltato in autostrada, tratto chiuso per oltre un’ora e code fino a 8 chilometriIncidente nel tratto della A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Lunghissime code, rallentamenti fino a 2 chilometri per curiosi in direzione opposta. Le strade alternative ... lanazione.it Perché sull'autostrada trovi spesso gli oleandri C'è un motivo PRECISO dietro questa scelta. Te lo spiego nel primo commento - facebook.com facebook