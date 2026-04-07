Se uscite ve damo foco minacce e aggressione transfobica all'associazione Gender X a Roma
A Roma, un gruppo di circa dieci persone ha rivolto minacce e insulti transfobici all'associazione Gender X davanti alla sua sede. Dopo aver notato di essere ripresi, le persone coinvolte sono fuggite lasciando l'area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'episodio, che è stato segnalato alle forze dell'ordine. La polizia ha avviato indagini per identificare i responsabili.
Aggressione transfobica all'associazione Gender X a Roma, dove un gruppo composto da circa 10 persone ha gridato contro la sede, scappando solto dopo essersi accorti di essere ripresi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Si parla di: Insulti omofobi contro l'associazione Gender X a Roma.
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