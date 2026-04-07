Se uscite ve damo foco minacce e aggressione transfobica all'associazione Gender X a Roma

A Roma, un gruppo di circa dieci persone ha rivolto minacce e insulti transfobici all'associazione Gender X davanti alla sua sede. Dopo aver notato di essere ripresi, le persone coinvolte sono fuggite lasciando l'area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l'episodio, che è stato segnalato alle forze dell'ordine. La polizia ha avviato indagini per identificare i responsabili.