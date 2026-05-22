Il caos nell’assegnazione dei centri estivi ha causato disagi tra le famiglie. Secondo quanto riferito, alcuni genitori hanno riscontrato problemi con le mail automatiche inviate dal Comune, alcune delle quali non sono mai state recapitate. Una madre ha commentato sarcasticamente di aver appreso dell’ammissione della figlia tramite una telefonata, dopo aver verificato che la comunicazione ufficiale non era mai arrivata. La situazione ha suscitato confusione e frustrazione tra le famiglie coinvolte.

Bologna, 22 maggio 2026 - “Il Comune dice che sono entrati tutti? Be’ Mi piacerebbe saperlo”. La butta sull’ironia, per smorzare la robusta irritazione, mamma Giovanna che ha scoperto che sua figlia era entrata nel centro estivo con una telefonata. Zero mail di assegnazione da parte del Comune. Siccome non aveva notizia e le 'destinazioni' scelte, il Comune aveva annunciato sarebbero uscite il 19 maggio, dopo alcuni giorni di silenzio, ha alzato la cornetta. Chiamato il gestore del centro estivo prescelto, ha scoperto che la figlia era ‘dentro’. Altri genitori hanno ricevuto mail dal gestore che scriveva: “Purtroppo le mail automatiche generate dal portale comunale durante le assegnazioni hanno avuto de i problemi e non tutte sono partite”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caos assegnazione centri estivi: “Problemi con le mail automatiche, alcune non sono partite”

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