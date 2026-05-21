Centri estivi pubblicato il bando per l’assegnazione degli spazi comunali di Forlimpopoli
Il Comune di Forlimpopoli ha pubblicato un avviso pubblico per l’assegnazione degli spazi comunali dedicati ai centri estivi previsti per l’estate 2026. L’obiettivo è di concedere le aree necessarie alle organizzazioni che intendono avviare attività rivolte ai bambini e ai ragazzi nel periodo estivo. La richiesta di assegnazione può essere presentata da enti, associazioni e soggetti interessati, secondo le modalità stabilite nel bando. La scadenza per la presentazione delle domande è indicata nel documento pubblicato.
Il Comune di Forlimpopoli ha pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione degli spazi comunali destinati alla realizzazione dei centri estivi per il periodo estivo 2026. Il bando è rivolto ad associazioni ed enti del territorio interessati alla gestione di attività estive dedicate a bambini e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
GIOVANI IN AZIONE: IN CAMPO CON I VIGILI DEL FUOCO, IL PROGETTO CAMPO GIOVANI DEL CORPO NAZIONALE
Sullo stesso argomento
Centri estivi, pubblicato il bando per i progetti educativi e ricreativiIl Comune di Messina rende noto che è stato pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi alla gestione dei centri estivi...
Pubblicato il bando del Comune di Montesilvano per l'assegnazione degli orti urbani in via DonIl Comune di Montesilvano fa sapere di aver pubblicato il bando per l’assegnazione degli orti urbani in via Don e la formazione di una graduatoria...
Centri estivi 2026: aperto il bando per l’assegnazione degli spazi comunali E' stato pubblicato l’avviso pubblico rivolto ad associazioni ed enti del territorio per l’assegnazione degli spazi del Polisportivo di via del Tulipano e della scuola Don Milani destinati facebook
Centri estivi 2026, manifestazione di interesse per il servizio di assistenza educativa x.com
Centri estivi a Monteriggioni: contributi per le famiglieIl Comune di Monteriggioni, in collaborazione con Coop. Zelig Sociale, organizza inoltre il centro estivo comunale Un’estate a colori – L’arte di stare insieme MONTERIGGIONI. Il Comune di Monteriggi ... ilcittadinoonline.it
Bonus centri estivi, quando verrà erogato e a chi spetterà nel 2026Il bonus centri estivi 2026 è un sostegno significativo per le famiglie italiane, in particolare per quelle con figli in età scolare. finanza.com