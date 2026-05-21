Centri estivi pubblicato il bando per l’assegnazione degli spazi comunali di Forlimpopoli

Il Comune di Forlimpopoli ha pubblicato un avviso pubblico per l’assegnazione degli spazi comunali dedicati ai centri estivi previsti per l’estate 2026. L’obiettivo è di concedere le aree necessarie alle organizzazioni che intendono avviare attività rivolte ai bambini e ai ragazzi nel periodo estivo. La richiesta di assegnazione può essere presentata da enti, associazioni e soggetti interessati, secondo le modalità stabilite nel bando. La scadenza per la presentazione delle domande è indicata nel documento pubblicato.

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