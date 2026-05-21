Centri estivi pubblicato il bando per l’assegnazione degli spazi comunali di Forlimpopoli

Da forlitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Forlimpopoli ha pubblicato un avviso pubblico per l’assegnazione degli spazi comunali dedicati ai centri estivi previsti per l’estate 2026. L’obiettivo è di concedere le aree necessarie alle organizzazioni che intendono avviare attività rivolte ai bambini e ai ragazzi nel periodo estivo. La richiesta di assegnazione può essere presentata da enti, associazioni e soggetti interessati, secondo le modalità stabilite nel bando. La scadenza per la presentazione delle domande è indicata nel documento pubblicato.

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Il Comune di Forlimpopoli ha pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione degli spazi comunali destinati alla realizzazione dei centri estivi per il periodo estivo 2026. Il bando è rivolto ad associazioni ed enti del territorio interessati alla gestione di attività estive dedicate a bambini e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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