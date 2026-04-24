centri estivi sono aperte le iscrizioni

Sono state aperte le iscrizioni ai centri estivi e ai servizi educativi estivi dedicati alla prima infanzia nel comune di Monte Argentario. Le iscrizioni riguardano le strutture gestite dal Comune e sono rivolte ai bambini e alle bambine residenti nella zona. Le domande possono essere presentate presso gli uffici comunali o online, secondo le modalità indicate sul sito ufficiale del Comune. La scadenza per la presentazione delle domande è stata comunicata dall’amministrazione comunale.

MONTE ARGENTARIO Sono aperte le iscrizioni ai servizi educativi estivi e per la prima infanzia nel comune di Monte Argentario. L’amministrazione comunale ha infatti avviato le procedure per accedere al centro estivo 2026 e agli asili nido di Porto Santo Stefano e Porto Ercole per l’anno educativo 202627. Per quanto riguarda il centro estivo, le attività si svolgeranno nei locali dell’ex Aeronautica a Porto Santo Stefano dal 15 giugno all’11 settembre, dal lunedì al venerdì. Due le fasce orarie disponibili: 8-13 oppure 8-16 con pranzo incluso. Il servizio è rivolto a bambini dai 3 ai 9 anni, con possibilità di estensione fino ai 12 anni per i minori certificati ai sensi della L.🔗 Leggi su Lanazione.it

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