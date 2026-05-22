Oggi apre al Project Space di Palazzo Strozzi a Firenze la mostra personale intitolata 'Canto Infinito' dell'artista Jean-Marie Appriou, visitabile fino al 23 agosto. La rassegna è curata da Arturo Galansino e presenta una serie di opere create dall'artista francese, note per l’uso di materiali diversi e l’attenzione ai dettagli. La mostra si svolge in uno spazio espositivo temporaneo all’interno della sede fiorentina, dedicato all’esposizione delle opere di Appriou nel contesto della sua più recente produzione.

'Canto Infinito' è la mostra personale di Jean-Marie Appriou che apre oggi (fino al 23 agosto) al Project Space di Palazzo Strozzi di Firenze, a cura di Arturo Galansino. Il progetto espositivo riunisce un gruppo di nuove opere dell’artista francese. Il lavoro di Jean-Marie Appriou è caratterizzato da un approccio sperimentale nell’utilizzo di materiali, come alluminio, bronzo, vetro, argilla e cera. Attraverso una pratica fortemente tattile, l’artista modella figure che si inseriscono in un territorio ambiguo tra l’umano, l’animale e il vegetale. I riferimenti iconografici attingono alle mitologie arcaiche, alla fantascienza e alla cultura contemporanea: cavalli, serpenti, creature marine ed esseri ibridi popolano un universo simbolico, in cui le forme sembrano sospese tra terra e acqua, oscurità e luce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Canto Infinito’. Il nuovo progetto espositivo firmato Appriou

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