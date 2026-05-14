Al Mar 70 mila euro dalla Regione per il progetto espositivo dedicato a Nicola Samorì

Il Museo d’arte della città di Ravenna ha ricevuto un finanziamento di 70 mila euro dalla Regione Emilia-Romagna per un progetto espositivo dedicato a Nicola Samorì. L’artista, considerato uno tra i più importanti artisti italiani contemporanei, gode di riconoscimento a livello internazionale. La mostra si concentrerà sulle sue opere e sulla sua produzione artistica, e si terrà presso il museo della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui