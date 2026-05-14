Al Mar 70 mila euro dalla Regione per il progetto espositivo dedicato a Nicola Samorì
Il Museo d’arte della città di Ravenna ha ricevuto un finanziamento di 70 mila euro dalla Regione Emilia-Romagna per un progetto espositivo dedicato a Nicola Samorì. L’artista, considerato uno tra i più importanti artisti italiani contemporanei, gode di riconoscimento a livello internazionale. La mostra si concentrerà sulle sue opere e sulla sua produzione artistica, e si terrà presso il museo della città.
Il Museo d’arte della città di Ravenna (Mar) ha ottenuto un contributo della Regione Emilia-Romagna di 70 mila euro grazie al progetto espositivo dedicato a Nicola Samorì, tra i più autorevoli artisti italiani contemporanei riconosciuti a livello internazionale. Leggi le notizie di RavennaToday.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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