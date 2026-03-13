Il comune di Roma ha firmato l’accordo per il progetto del nuovo stadio, con i lavori previsti per iniziare nel 2027. Il sindaco di Roma ha commentato che si tratta di un’opera importante per la città. L’annuncio è stato dato in un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui finanziamenti. La firma rappresenta il passo ufficiale per l’avvio del progetto.

È arrivato un passaggio decisivo per il futuro della Roma. Nella giornata di oggiilComune di Romaha approvato il PFTE, il Progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo stadio giallorosso. Si tratta del primo via libera ufficiale a un progetto atteso da anni dai tifosi romanisti e destinato a cambiare il volto di una parte della città. L’impianto dovrebbe sorgerenel quartiere di Pietralata, area individuata dal club dopo l’abbandono definitivo del precedente progetto previsto a Tor di Valle. L’obiettivo è costruire una nuova casa per la Roma moderna e funzionale, capace di ospitare oltre sessantamila spettatori e diventare uno degli stadi più innovativi d’Europa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Roma, il comune ha firmato l’accordo per il progetto del nuovo stadio: inizio lavori nel 2027

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