Un incidente si è verificato questa mattina sulla A14 tra Grottammare e Pedaso, causando la chiusura del tratto verso Ancona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, mentre si formano lunghe code che si estendono per diversi chilometri. La situazione sta creando disagi ai mezzi in transito lungo la strada. La carreggiata rimane chiusa fino a nuove indicazioni.

Ascoli, 16 marzo 2026 – Un inizio settimana di forti disagi per chi viaggia lungo la dorsale adriatica. Un incidente stradale verificatosi tra due camion nel primo pomeriggio di oggi sta infatti paralizzando la circolazione sull'autostrada A14 tra Grottammare e Pedaso. A causa dello schianto, avvenuto esattamente al chilometro 296+500, dalle ore 15,30 è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra i caselli di Grottammare (in provincia di Ascoli Piceno) e Pedaso (Fermo), per i veicoli che viaggiano in direzione nord verso Ancona. Incidente oggi in A1 nel Bolognese, scontro tra camion: un morto. Autostrada chiusa verso nord Traffico in tilt e veicoli deviati in corsia d’emergenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente in A14 tra Grottammare e Pedaso: tratto chiuso verso Ancona, chilometri di coda

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