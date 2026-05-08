Lavori in galleria sull' A26 | chiude il tratto tra Arona e Baveno gli orari e i percorsi alternativi

Da novaratoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Chiude per una notte il tratto dell'A26 tra Arona e Baveno, in direzione nord. Il provvedimento è stato disposto per consentire i lavori di manutenzione degli impianti della galleria "Selva Spessa". La chiusura e le deviazioniPer questo motivo, il tratto di autostrada sarà chiuso al traffico.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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