Lavori in galleria sull' A26 | chiude il tratto tra Arona e Baveno gli orari e i percorsi alternativi

Chiude per una notte il tratto dell'A26 tra Arona e Baveno, in direzione nord. Il provvedimento è stato disposto per consentire i lavori di manutenzione degli impianti della galleria "Selva Spessa". La chiusura e le deviazioniPer questo motivo, il tratto di autostrada sarà chiuso al traffico.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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