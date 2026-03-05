Ecomuseo della Martesana Sostenibilità e bellezza con gli studenti del liceo

L’Ecomuseo della Martesana coinvolge gli studenti del liceo Curie in attività che promuovono la sostenibilità e la valorizzazione del territorio. L’iniziativa mira a creare un ponte tra scuola e cultura, permettendo ai giovani di partecipare a percorsi di consapevolezza ambientale. La collaborazione tra l’istituzione culturale e le classi si inserisce in un progetto di riavvicinamento al patrimonio locale.

L’Ecomuseo fra i banchi dei licei Curie, ponte scuola-cultura per rilanciare il territorio. Nuova puntata dell’impegno "per coinvolgere i giovani in percorsi di consapevolezza e valorizzazione dell’area", spiega l’istituzione culturale. In platea, i ragazzi del Linguistico e di Scienze umane vicini per affinità alla missione dell’Ecomuseo, "abbiamo aperto un dialogo su appartenenza e identità". Una scintilla per far scaturire interesse e aprire spazi per una collaborazione tutta da costruire, ma è certo che ci sarà. Gli incontri "sono stati un momento di confronto diretto con gli studenti chiamati a riflettere su quanto conoscano la Martesana, il territorio in cui vivono, su cosa ne pensino e quali emozioni susciti in loro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

