La donna più ricca del mondo | il film con Isabelle Huppert al cinema

È stato presentato il poster del film “La donna più ricca del mondo” di Thierry Klifa, interpretato da Isabelle Huppert. Il film sarà distribuito nelle sale italiane dal 16 aprile, grazie alla collaborazione di Europictures. La pellicola racconta la storia di una donna di successo e di come questa si confronti con le proprie sfide quotidiane.