La donna più ricca del mondo | il film con Isabelle Huppert al cinema

Presentato il poster del film “La donna più ricca del mondo” di Thierry Klifa, con Isabelle Huppert. Dal 16 aprile al cinema con Europictures Il poster ufficiale de La donna più ricca del mondo, il nuovo film di Thierry Klifa con Isabelle Huppert, è stato presentato insieme ai primi materiali stampa in vista dell’uscita nelle sale italiane, fissata per il 16 aprile e distribuita da Europictures. L’opera, una produzione Francia-Belgio del 2025, sarà anche il film di apertura della sedicesima edizione di Rendez-Vous – Festival del Nuovo Cinema Francese, in programma al Cinema Nuovo Sacher di Roma dal 7 all’11 aprile, alla presenza del regista e della protagonista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
