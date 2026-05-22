? Punti chiave Come può l'estetica di Refn sopravvivere senza una trama concreta?. Perché il regista ha scelto di abbandonare il successo pop di Drive?. Chi rappresenta la minaccia letale nella Tokyo futuristica del film?. Quali legami estetici uniscono questa opera ai classici di Bava e De Palma?.? In Breve Sophie Thatcher interpreta la protagonista in una Tokyo futuristica e astratta.. Pino Donaggio cura la colonna sonora evocando le atmosfere di De Palma.. Il film presenta citazioni a Blade Runner e al cinema di Mario Bava.. Il progetto segna il ritorno di Refn dopo dieci anni dall'ultimo successo.. A Cannes, in occasione del 79esimo Festival, Nicolas Winding Refn presenta Her Private Hell, un’opera che sembra voler scardinare la stessa immagine del regista danese attraverso una visione di vuoto cosmico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cannes, Refn sfida il cinema: il vuoto cosmico di Her Private Hell

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