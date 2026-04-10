Al Festival di Cannes è prevista la proiezione in anteprima del nuovo thriller del regista danese, che sarà inserito nella sezione Fuori Concorso. La protagonista femminile, interpretata da un'attrice statunitense, è ritratta in una scena illuminata da luci al neon. La pellicola, ancora senza dettagli ufficiali sulla trama, si aggiunge alla lista delle produzioni presentate fuori dalla competizione principale.

Sophie Thatcher, avvolta dalle luci al neon, occhieggia nella prima immagine del nuovo thriller del regista danese, che verrà presentato in anteprima nel Fuori Concorso. Il Fuori Concorso di Cannes 2026 ci regalerà un nuovo thriller di Nicolas Winding Refn. Her Private Hell, questo è il titolo della pellicola, sarà un thriller al femminile interpretato da un cast variegato. La prima immagine di Her Private Hell Il thriller, girato a Tokyo, narra la storia di una "donna alla ricerca del padre, mentre una strana nebbia avvolge la città e libera una presenza sfuggente e letale" come ha svelato Bloody Disgusting. E nella prima immagine vediamo la protagonista Sophie Thatcher in primissimo piano avvolta da una luce bluastra dei neon. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Her Private Hell: cosa sappiamo del nuovo thriller di Nicolas Winding Refn in programma a Cannes

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Prima occhiata a Her Private Hell di Nicolas Winding Refn con Sophie Thatcher. Debutterà al Festival di Cannes. - facebook.com facebook

A Cannes, fuori competizione, verrà presentato anche il nuovo film di Nicolas Winding Refn, HER PRIVATE HELL, con protagonisti Sophie Thatcher, Charles Melton, Havana Rose Liu e Diego Calva. Un ragazza in cerca del padre, una misteriosa nebbia e un x.com