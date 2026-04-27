Cannes il ritorno di Refn | tra neon e oscurità Her Private Hell

Al Festival di Cannes, il regista Nicolas Winding Refn presenta il suo nuovo film, Her Private Hell, che sarà mostrato fuori concorso il 12 maggio. Il film si distingue per un'estetica caratterizzata da luci al neon e atmosfere oscure. Questa è una delle anteprime della manifestazione cinematografica, che si svolge quest'anno con vari titoli sotto i riflettori internazionali.

? Cosa sapere Nicolas Winding Refn presenta Her Private Hell fuori concorso al Festival di Cannes il 12 maggio.. Il film segna il ritorno del regista danese al lungometraggio dopo dieci anni di serie.. Il 12 maggio prossimo, la 79a edizione del Festival di Cannes accoglierà Her Private Hell, l’opera che segna il ritorno al lungometraggio di Nicolas Winding Refn dopo un decennio di progetti seriali. La Croisette si prepara a vedere il regista danese presentare una pellicola fuori concorso, una scelta che ha alimentato diverse discussioni nel mondo del cinema. Il film, frutto della collaborazione creativa tra il cineasta e Esti Giordani, esplora atmosfere dove la luce dei neon si fonde con oscurità profonde.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cannes, il ritorno di Refn: tra neon e oscurità Her Private Hell Notizie correlate Her Private Hell: cosa sappiamo del nuovo thriller di Nicolas Winding Refn in programma a CannesSophie Thatcher, avvolta dalle luci al neon, occhieggia nella prima immagine del nuovo thriller del regista danese, che verrà presentato in anteprima... Cannes 2026: il neon di Tokyo e il thriller oscuro di RefnIl festival di Cannes 2026 si prepara a ospitare l’anteprima mondiale di Her Private Hell, l’ultima opera cinematografica diretta da Nicolas Winding... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: 'Her Private Hell', l'inferno di Winding Refn atteso a Cannes; Her Private Hell a Cannes 2026: Nicolas Winding Refn torna al lungometraggio con Sophie Thatcher e Pino Donaggio; 'Her Private Hell': Nicolas Winding Refn torna a Cannes con il suo nuovo thriller. 'Her Private Hell': Nicolas Winding Refn torna a Cannes con il suo nuovo thrillerIl visionario regista danese Nicolas Winding Refn si prepara a presentare in anteprima mondiale il suo attesissimo nuovo film, Her Private Hell, al prestigioso Festival di Cannes. La pellicola, un t ... it.blastingnews.com 'Her Private Hell', l'inferno di Winding Refn atteso a CannesMentre una strana nebbia avvolge una metropoli futuristica e libera una presenza mortale inafferrabile, una giovane donna turbata parte alla ricerca del padre. (ANSA) ... ansa.it Prima occhiata a Her Private Hell di Nicolas Winding Refn con Sophie Thatcher. Debutterà al Festival di Cannes. - facebook.com facebook