A Cannes 2026, il TorinoFilmLab sarà protagonista presentando in anteprima mondiale quattro nuovi film. La manifestazione internazionale vedrà la partecipazione di queste opere, che rappresentano l’ultima produzione del laboratorio torinese. L’evento si svolgerà sulla Croisette, con le anteprime che attireranno l’attenzione di pubblico e addetti ai lavori. La presenza di queste opere rafforza la posizione del TorinoFilmLab nel panorama cinematografico globale.

Il TorinoFilmLab si conferma ancora una volta una delle realtà più influenti nel panorama cinematografico internazionale. Alla 79ª edizione del Festival di Cannes, in programma dal 12 al 23 maggio 2026, saranno ben quattro i film sviluppati grazie al laboratorio del Museo Nazionale del Cinema a debuttare in anteprima mondiale nelle sezioni ufficiali. Un risultato che testimonia il valore di un progetto che, da quasi vent’anni, accompagna registi e registe da tutto il mondo nello sviluppo di lungometraggi e serie, sostenendo la creatività e favorendo collaborazioni internazionali. Un Certain Regard: il ritorno di Manuela Martelli. Tra i titoli in concorso nella sezione Un Certain Regard spicca “The Meltdown (El Deshielo)” della regista cilena Manuela Martelli.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - TorinoFilmLab protagonista a Cannes 2026: quattro film in anteprima mondiale

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