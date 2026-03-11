Un progetto utilizza fumetti per esplorare temi come corpo, identità, desiderio e libertà, cercando di superare gli stereotipi di genere. I fumetti combinano immagini e parole, creando un linguaggio multilivello. I disegni, che non sono soggetti alle restrizioni delle parole, evitano fraintendimenti e manipolazioni, arrivando a comunicare messaggi che spesso risultano più difficili da trasmettere con il solo testo.

I fumetti sono costruiti su più livelli: quello della parola e quello dell’ immagine. I disegni non sono soggetti alle leggi delle parole, aggirano la censura e arrivano dove le parole potrebbero essere fraintese o manipolate. Le parole, a loro volta, aprono strade che le immagini custodiscono nei dettagli. Confermano, amplificano oppure deragliano il pensiero, giocando sulle varie connessioni tra i contenuti. Un po’ effetto Kulešov tra immagini e parole. Attraverso graphic novel autobiografiche, racconti storici e storie intime, molte autrici hanno iniziato a parlare di corpo, identità, maternità, desiderio, libertà e autodeterminazione. Non si tratta solo di intrattenimento, ma di formazione del pensiero. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Immagini e parole per riscoprire corpo, identità, desiderio e libertà fuori dagli stereotipi di genere

Articoli correlati

Leggi anche: Veronica Pivetti a Carpi, un viaggio tra musica e parole contro gli stereotipi di genere

Gachiakuta, anche l'autrice è vittima del fandom tossico, tra identità di genere e razzismo fuori controlloIl fandom di Gachiakuta esplode tra accuse di razzismo, discussioni sull'identità di personaggi e speculazioni sull'autrice Kei Urana, un caso...

Tutti gli aggiornamenti su Immagini e parole per riscoprire corpo...

Temi più discussi: A colpo d'occhio. Una festa tra ritratti, immagini e parole; Intorno allo stesso fuoco. Parole, immagini e memorie per accendere il dialogo tra le culture; Dialoghi alla Bi.G: Libri che parlano al presente. Giovedì 12 marzo 2026 Parole e Immagini; Mostre: la personale di Mishka Henner, la fotografia che nasce dalle parole.

Frasi del buongiorno 11 marzo 2026: immagini e parole unicheIl 11 marzo 2026 è un giorno speciale, un’opportunità per iniziare la giornata con energia e positività. Le parole hanno il potere di ispirare, motivare e portare un sorriso sul volto di chi le legge. socialperiodico.it

IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DELLA DONNA OGGI/ Foto 8 marzo via WhatsApp: non solo mimose, gli altri simboliImmagini auguri buona festa della donna oggi, 8 marzo 2026: foto, video e gif da inviare su WhatsApp, una panoramica su simboli e loro significato ... ilsussidiario.net

Le nuove banconote della Banca d’Inghilterra avranno sul retro immagini di fauna selvatica e non i volti di personaggi illustri x.com

+++ IN ESCLUSIVA ABBIAMO LE IMMAGINI DEL COMPLEANNO DI PAOLANTONI +++ - facebook.com facebook