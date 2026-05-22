Un rifugio per cani ha organizzato una serie di laboratori creativi rivolti a bambini, utilizzando materiali di recupero per realizzare giochi destinati agli animali. L'iniziativa coinvolge diverse realtà locali che hanno contribuito con materiali e supporto. Durante gli incontri, i bambini hanno partecipato alla creazione di giochi e oggetti utili per il benessere dei cani ospitati nel rifugio. L’obiettivo dichiarato è favorire l’interazione tra i più giovani e gli animali, promuovendo anche il riciclo e la creatività.

? Punti chiave Come possono i giochi fatti con materiali di recupero aiutare i cani?. Chi sono le realtà locali che hanno collaborato ai laboratori creativi?. Perché il canile è diventato un presidio educativo per le scuole?. Come influenzeranno queste attività le abitudini delle famiglie nel lungo periodo?.? In Breve Laboratori con BrikkeBrakke ed Evviva hanno creato giochi con materiali di recupero.. Le volontarie Le Bimbe Riusano hanno donato gadget artigianali a tema animale.. Federica Pracchia e Marco Verdone coordinano il percorso educativo con l'Asl Toscana Nord Ovest.. Progetto scolastico annuale coinvolge il dipartimento di prevenzione della zona livornese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canile La Cuccia nel Bosco: bambini e creatività per i cani al rifugio

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