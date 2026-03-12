Aggredito da due cani nel bosco è al Sant' Orsola

Un uomo è stato aggredito da due cani mentre passeggiava nei boschi della Croara, sulle prime colline di San Lazzaro di Savena. Dopo l’attacco, è stato soccorso e trasportato all’ospedale Sant’Orsola. La passeggiata mattutina si è conclusa in modo improvviso e violento, lasciando l’uomo con ferite che richiedono cure mediche. La vicenda si è svolta in un’area boschiva frequentata dai residenti.

Due boxer superano la recinzione e assalgono un passante. Soccorso dal 118 in codice giallo dopo morsi Una tranquilla camminata mattutina, prima di iniziare la giornata lavorativa, è trasformata in un dramma nei boschi della Croara, sulle prime colline di San Lazzaro di Savena. Un uomo è stato assalito da due cani mentre percorreva un sentiero isolato, finendo al pronto soccorso del Policlinico Sant’Orsola. Erano circa le 9:00 di oggi, 12 marzo, quando la vittima, a piedi in una zona boschiva non lontana da una zona residenziale, è stata presa di mira da due esemplari di Boxer. Secondo le prime ricostruzioni, gli animali sarebbero riusciti a varcare le recinzioni di una proprietà privata, avventandosi sull'uomo, come riferisce la Dire. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

