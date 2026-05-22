I carabinieri hanno arrestato un uomo a Canicattì, sospettato di aver scardinato i parcometri per pochi spiccioli. Le indagini non si sono basate su telecamere pubbliche, ma su dettagli emersi da immagini di una banca vicina, che hanno permesso di identificare il soggetto. L’uomo è stato fermato dopo aver lasciato tracce visive nelle registrazioni di sorveglianza interne alla banca. Nessun altro dettaglio sulla dinamica dell’episodio o sull’identità dell’indagato è stato reso noto.

? Domande chiave Come hanno fatto i carabinieri a risalire al colpevole senza telecamere pubbliche?. Quali dettagli delle immagini della banca hanno svelato l'identità dell'uomo?. Perché il valore del furto risulta inferiore ai danni causati?. Dove si sono verificati esattamente i nuovi attacchi alle colonnine?.? In Breve Identificazione tramite telecamere di una banca nelle vicinanze di via Cesare Battisti.. Il raid è avvenuto nella notte del 12 aprile scorso.. Danni ingenti superano il valore delle monete sottratte nelle colonnine.. Indagini coordinate dalla Procura di Agrigento su un uomo di quarant'anni.. I carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno identificato e denunciato un uomo di quarant’anni, disoccupato, accusato di aver scardinato due colonnine dei parcheggi a pagamento nella notte del 12 aprile scorso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Canicattì, preso l’uomo che scardinò i parcometri per pochi spiccioli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Furto ai bagni del parcheggio Cavallotti, scassinato il pannello elettronico per pochi spiccioliPochi spiccioli come bottino, ma danni ben più rilevanti: è questo il paradosso che emerge dall’ennesimo episodio di microcriminalità che colpisce la...

Leggi anche: Boom di turisti ma pochi spiccioli per l'imposta di soggiorno: il Comune avvia controlli serrati

L’intervento di un agente, che è corso a bloccare l’aggressore, ha scongiurato il peggio. L’uomo è stato arrestato e la donna condotta in ospedale per lesioni al volto. x.com

Canicattì, trovato il cadavere di un uomo: disposta l’autopsiaCANICATTI’ – Il cadavere di un trentasettenne è stato trovato, nella tarda serata di ieri, in un’abitazione del centro di Canicattì. Le cause del decesso dell’uomo non sono chiare e il sostituto procu ... livesicilia.it

Canicattì, uomo trovato morto in casa: disposta l’autopsiaIl corpo senza vita di un uomo di 37anni di Canicattì è stato rinvenuto all’interno di un’abitazione in via Lepanto. Secondo le prime ipotesi investigative, il decesso potrebbe essere stato causato da ... grandangoloagrigento.it