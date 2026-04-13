Furto ai bagni del parcheggio Cavallotti scassinato il pannello elettronico per pochi spiccioli

Nella notte, i bagni del parcheggio Cavallotti sono stati oggetto di un furto. Un vandalo ha scassinato il pannello elettronico, portando via poche monete. L’episodio si aggiunge a una serie di atti di microcriminalità che si ripetono in città, causando danni materiali e disagi alla collettività. I danni più rilevanti non riguardano il bottino, ma le spese per riparare i danni causati dall’atto vandalico.