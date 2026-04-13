Furto ai bagni del parcheggio Cavallotti scassinato il pannello elettronico per pochi spiccioli
Nella notte, i bagni del parcheggio Cavallotti sono stati oggetto di un furto. Un vandalo ha scassinato il pannello elettronico, portando via poche monete. L’episodio si aggiunge a una serie di atti di microcriminalità che si ripetono in città, causando danni materiali e disagi alla collettività. I danni più rilevanti non riguardano il bottino, ma le spese per riparare i danni causati dall’atto vandalico.
Pochi spiccioli come bottino, ma danni ben più rilevanti: è questo il paradosso che emerge dall’ennesimo episodio di microcriminalità che colpisce la città, dove a fronte di guadagni irrisori si registrano atti vandalici che finiscono per pesare sull’intera collettività, segnale di un degrado ma.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Verona, nigeriano trascina nei cespugli e colpisce un uomo con un ramo per rubargli gli spiccioli del parcheggioVerona sotto choc per l’ennesimo episodio di violenza che ha visto protagonista un immigrato.
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