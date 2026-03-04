Boom di turisti ma pochi spiccioli per l' imposta di soggiorno | il Comune avvia controlli serrati

Il Comune di Caserta ha avviato controlli approfonditi sul pagamento dell’imposta di soggiorno, coinvolgendo tutte le strutture ricettive presenti in città, dagli hotel alle sistemazioni extra alberghiere. L’obiettivo è verificare che ogni struttura abbia regolarmente versato la tassa richiesta. Non sono stati comunicati dati sulle eventuali sanzioni o sulle cifre incassate finora.

