Cane trovato nel centro di Viterbo aiutatemi a rintracciare il proprietario | la segnalazione
Nel pomeriggio del 22 maggio, intorno alle 18, è stato segnalato il ritrovamento di un cane nel centro storico di Viterbo. La persona che ha trovato l'animale ha chiesto aiuto per rintracciare il proprietario. La segnalazione è stata diffusa per cercare di contattare chi ha legami con l’animale e garantire il suo ritorno a casa. Al momento, non sono state fornite altre informazioni sul cane o sulle circostanze del ritrovamento.
Segnalo il ritrovamento di un cane nel centro storico di Viterbo, avvenuto nel pomeriggio del 22 maggio intorno alle 18. L'animale vagava da solo e senza guinzaglio, ma grazie all'intervento tempestivo di alcuni passanti è stato fermato e messo in sicurezza. Al momento si sta cercando di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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Pronto per venire a casa… AVINO Giovane pastore abruzzese di 3 anni. È stato trovato vagante nella Marsica. È davvero un cane meraviglioso, prende con delicatezza i premietti, si mette seduto e ha una buona condotta al guinzaglio. È anche un gran coccol facebook
Aveva appena 50 giorni quando è stato trovato. Oggi ha 6 mesi e cerca ancora casa. Si trova a Roma, ma può raggiungere il Centro e il Nord Italia. Per info, e contattare l’associazione Amici di Magoo al numero: 351 7888397 (solo WhatsApp) x.com
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