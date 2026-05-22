Cane trovato nel centro di Viterbo aiutatemi a rintracciare il proprietario | la segnalazione

Da viterbotoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio del 22 maggio, intorno alle 18, è stato segnalato il ritrovamento di un cane nel centro storico di Viterbo. La persona che ha trovato l'animale ha chiesto aiuto per rintracciare il proprietario. La segnalazione è stata diffusa per cercare di contattare chi ha legami con l’animale e garantire il suo ritorno a casa. Al momento, non sono state fornite altre informazioni sul cane o sulle circostanze del ritrovamento.

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Segnalo il ritrovamento di un cane nel centro storico di Viterbo, avvenuto nel pomeriggio del 22 maggio intorno alle 18. L'animale vagava da solo e senza guinzaglio, ma grazie all'intervento tempestivo di alcuni passanti è stato fermato e messo in sicurezza. Al momento si sta cercando di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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