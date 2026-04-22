Sangue sulla mia auto parcheggiata in centro a Viterbo | la segnalazione | FOTO

Una cittadina residente nel centro storico di Viterbo ha segnalato di aver trovato sangue sulla propria auto parcheggiata in zona. La donna ha espresso il suo stato di ansia e amarezza senza fornire ulteriori dettagli sul contesto o sulle circostanze dell’accaduto. La segnalazione è accompagnata da una fotografia che mostra il presunto sangue sulla vettura. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona.

Ho un profondo senso di amarezza e, non lo nascondo, di forte ansia. Sono una cittadina che ha scelto, pochi anni fa, di trasferirsi nel centro storico di Viterbo. Credevo di andare a vivere nel cuore pulsante e bello della città, ma la realtà quotidiana si sta rivelando un vero e proprio incubo.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Notizie correlate

Massimo Olimpieri morto nell'incidente sulla Teverina a Viterbo: l'impatto e l'auto cappottata | FOTO e VIDEONon ce l'ha fatta una delle persone rimaste coinvolte nel grave scontro tra tre macchine: le sue condizioni erano disperate.

"Cartoni accatastati nelle vie del centro, così Viterbo ha accolto i turisti a Pasquetta": la segnalazioneScrivo per segnalare una situazione a dir poco incresciosa a cui ho assistito personalmente nella mattinata di ieri, 6 aprile, giorno di Pasquetta.

Tutti gli aggiornamenti

Argomenti più discussi: Strage di Erba, Olindo Romano: La prova del sangue sul battitacco dell'auto? È stata creata dai carabinieri. Sono un uomo pacifico...; Lo choc delle due turiste olandesi: Ci ha invitate a casa sua, poi la violenza in strada. Caccia al trentunenne del contatto Instagram; Antonella Clerici: Vedo gli chef milionari, ma senza di me... Sanremo? L'ho fatto da sola, perché non voleva venire nessuno, come premio mi ripresi La prova del cuoco: mi fu portata via; Mia figlia Erika Squillace uccisa in Egitto. Il marito la curava con riti magici. La denuncia della madre della 27enne di Mentana.

Dal sangue versato al sangue donato. A Novara, in piazza Duomo, un evento che ha unito memoria e responsabilità. Un momento forte, rivolto soprattutto ai giovani, per ricordare che donare sangue è è una scelta concreta di umanità, un atto di rispetto verso l - facebook.com facebook

Lite in piazza finisce nel sangue: 59enne colpito alla testa, è in terapia intensiva ift.tt/wo2FEUr x.com