Cane scappato nel centro di Viterbo aiutatemi a trovare il padrone | la segnalazione
Un cane è stato trovato nel centro storico di Viterbo oggi pomeriggio, intorno alle 18. Chi lo ha visto o ha informazioni può contattare le autorità o i servizi di recupero animali per aiutare a rintracciare il proprietario. La segnalazione è stata fatta da un cittadino che ha notato l’animale nei pressi di alcune vie centrali della città. La presenza del cane nel centro cittadino ha suscitato attenzione tra i passanti, che hanno cercato di avvicinarlo senza successo.
Vorrei segnalare il ritrovamento di un cane nel centro storico, avvenuto oggi pomeriggio, 22 maggio, intorno alle ore 18.L'animale vagava da solo e senza guinzaglio, ma grazie all'intervento tempestivo di alcuni passanti è stato fermato e messo in sicurezza. Al momento si sta cercando di. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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