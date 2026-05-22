Cane scappato nel centro di Viterbo aiutatemi a trovare il padrone | la segnalazione

Un cane è stato trovato nel centro storico di Viterbo oggi pomeriggio, intorno alle 18. Chi lo ha visto o ha informazioni può contattare le autorità o i servizi di recupero animali per aiutare a rintracciare il proprietario. La segnalazione è stata fatta da un cittadino che ha notato l’animale nei pressi di alcune vie centrali della città. La presenza del cane nel centro cittadino ha suscitato attenzione tra i passanti, che hanno cercato di avvicinarlo senza successo.

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