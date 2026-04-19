Il giocatore di tennis spagnolo ha comunicato che la stagione 2026 sarà l’ultima della sua carriera professionistica. Dopo aver partecipato a numerosi tornei e rappresentato il suo paese in competizioni internazionali, ha deciso di concludere l’attività agonistica a fine anno. La notizia riguarda sia il suo impegno nel circuito ATP sia le sue apparizioni in eventi come la Coppa Davis. La decisione viene annunciata in un momento di consolidata carriera.

di Alessio Lento Una notizia che segna la fine di un’era per il tennis spagnolo e internazionale. Roberto Bautista Agut, uno dei giocatori più rispettati della sua generazione, ha annunciato che la stagione 2026 sarà la sua ultima come tennista professionista. Il 38enne, che ha vinto una Coppa Davis e si è guadagnato un posto tra i più solidi giocatori di livello mondiale, ha deciso di appendere la racchetta al chiodo, mettendo fine a una carriera ricca di successi e sacrifici. Il tennista spagnolo ha fatto il suo annuncio ufficiale in un’intervista, dove ha spiegato come la decisione fosse arrivata dopo una riflessione profonda sul suo corpo e sulla sua carriera.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Il campione di Coppa Davis lascia il tennis: “È la mia ultima stagione”

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