camping malga ciapela sotto la marmolada vacanza wild con stile

Dal 28 maggio al 27 settembre 2026, le Funivie Arabba riapriranno il Camping Marmolada Malga Ciapela, offrendo una sistemazione nel cuore delle Dolomiti. La struttura sarà aperta per tutta la stagione, invitando i visitatori a vivere un’esperienza all’aria aperta tra paesaggi montani e attività all’insegna della natura. La zona si trova sotto la Marmolada, la più alta delle Dolomiti, e rappresenta una meta per chi cerca una vacanza all’insegna della libertà e dell’avventura.

Dimenticare lo stress cittadino e prepararsi a respirare a pieni polmoni. Dal 28 maggio al 27 settembre 2026 Funivie Arabba riapre le porte del Camping Marmolada Malga Ciapela per una stagione che profuma di libertà, avventura e grandi emozioni nel cuore delle Dolomiti. Sì perché il Camping, situato ai piedi della Marmolada tra le maestose vette delle Pale di San Martino e del gruppo del Sella, non è solo un luogo dove sostare, ma un invito a rallentare il ritmo e godere della semplice bellezza della montagna. Per chi ama il fascino della tenda o la comodità del camper, il camping è il luogo perfetto per vivere l’outdoor tra sport e avventura: qui c’è tantissimo spazio per caravan, camper, roulotte e tende, e tanti comodi servizi come attrezzate aree bbq, docce e wc moderni, lavanderia e pane fresco su ordinazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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