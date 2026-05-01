Caro vacanza? La benzina la rimborsa il Camping

Un villaggio in riviera ha deciso di rimborsare ai turisti le spese per il carburante. La decisione è stata comunicata il primo maggio e riguarda i clienti che soggiornano nella struttura. La promozione si applica esclusivamente ai costi della benzina, e il rimborso viene effettuato direttamente dal campeggio. La notizia ha attirato l’attenzione di chi pianifica vacanze in zona.

Cesenatico, 1 maggio 2026 – In riviera c’è un villaggio che rimborsa i turisti dei costi del carburante. Nelle ultime settimane, a causa soprattutto della guerra in Iran, il gasolio ha superato abbondantemente i 2 euro al litro e anche la benzina ed il gas sono sensibilmente rincarati. Tuttavia la voglia di mare non si rimanda, così il Cesenatico Camping Village dell’operatore turistico Terzo Martinetti, ha deciso di avviare una campagna promozionale molto diretta, incisiva e concreta. Tutte le famiglie, le coppie e le comitive che prenotano entro il 31 maggio, avranno il carburante rimborsato. https:www.ilrestodelcarlino.itriminieconomiaprimo-maggio-riviera-fa-pieno-prenotazioni-lyycwdnk Riconosciamo 2 euro ogni 10 chilometri percorsi .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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