Samira Lui cambia stile | cosa ha indossato per la vacanza sulla neve

Samira Lui ha scelto di trascorrere alcuni giorni in montagna durante la pausa di La Ruota della Fortuna. Per la vacanza sulla neve, ha indossato un cappotto colorato e un berretto nero, accompagnando il look con guanti e scarponi da sci. La showgirl ha condiviso alcune foto sui social network mentre si divertiva tra le piste.

Samira Lui ha approfittato della pausa settimanale de La Ruota della Fortuna per concedersi una fuga in montagna. Cosa ha indossato per darsi alle sciate?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Samira Lui, ora parla Pier Silvio e dice tutto: “Quella frase cambia ogni cosa”Il futuro di Sanremo 2026 si tinge di incertezza, specialmente per quanto riguarda il cast che affiancherà il confermato direttore artistico Carlo...

“Cosa ho rifatto”. Samira Lui, dopo quelle voci la verità sulla chirurgia esteticaLa sua immagine è ormai entrata nelle case di milioni di telespettatori, grazie a una presenza elegante e sorridente che accompagna ogni sera uno dei...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Samira Lui cambia stile cosa ha...

Temi più discussi: La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti commuove Samira Lui con una sorpresa speciale; La Ruota della Fortuna, Samira Lui show e Gerry Scotti sbotta: Facciamo il palloncino, ma finisce tra le polemiche; Chi saranno le nuove vittime stasera di Scherzi a parte?; Quando torna in tv La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui.

I ritocchini di Samira Lui: il chirurgo dei VIP svela cosa ha rifatto davveroSamira Lui e i rumors sui ritocchi: Genny Urtis analizza naso, zigomi e sopracciglia. Ecco cosa è cambiato davvero ... rds.it

Sanremo 2026, Samira Lui pronta per l’Ariston: i rumor si fanno insistentiDa settimane si parla del possibile colpaccio di Carlo Conti per Sanremo 2026. Il conduttore, tornato al timone del Festival dopo anni, starebbe pensando a una figura femminile capace di unire ... dilei.it

Un se vi piacerebbero Samira Lui e Stefano De Martino insieme alla conduzione di Sanremo 2027 Una coppia inedita, fresca e super elegante… potrebbe davvero sorprendere sul palco dell’Ariston! #SamiraLui #StefanoDeMartino #Sanremo20 - facebook.com facebook