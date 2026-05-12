Negli ultimi mesi, le attività sismiche sono proseguite nella caldera, secondo quanto riferito dal presidente dell'Ingv. Non sono stati rilevati segnali che possano indicare un’eruzione imminente. Il monitoraggio continuo si concentra su un sistema considerato dinamico, ma al momento non si riscontrano variazioni preoccupanti o indicazioni di un evento eruptivo prossimo. Gli esperti continuano a seguire attentamente la situazione senza segnali di allarme.

Fabio Florindo è il presidente dell'Ingv. Professore, dopo le scosse degli ultimi mesi cosa sta accadendo nella caldera? «Negli ultimi mesi abbiamo osservato la prosecuzione della fase di sollevamento del suolo, pari a circa 1 centimetro al mese, e della sismicità legata al fenomeno bradisismico nei Campi Flegrei. Si tratta di un sistema vulcanico dinamico, nel quale i fluidi presenti nel sottosuolo — gas e fluidi idrotermali — esercitano pressione sulle rocce della caldera, provocando deformazioni del terreno e terremoti generalmente superficiali. Le evidenze raccolte dalla rete di monitoraggio dell’Ingv indicano che il sistema continua a essere attivo, ma allo stato attuale non ci sono elementi che segnalino un’eruzione imminente».🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Florindo (Ingv): «Campi Flegrei, monitoriamo un sistema dinamico ma senza segnali di eruzione imminente»

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