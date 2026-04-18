Campi flegrei scuola chiusa | la decisione della prefettura

Oggi la prefettura di Napoli ha convocato una riunione del Centro Coordinamento Soccorsi per discutere l’andamento delle verifiche presso un istituto scolastico nel Comune di Pozzuoli. La decisione di chiudere la scuola è stata presa in seguito al sopralluogo dei Vigili del Fuoco, che hanno valutato la situazione strutturale dell’edificio. La scuola rimarrà inattiva fino a nuove disposizioni delle autorità competenti.

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato questa mattina una nuova riunione del Centro Coordinamento Soccorsi per un aggiornamento sugli esiti del sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco presso l'Istituto Scolastico Petronio di via San Gennaro Agnano, nel Comune di Pozzuoli, dove.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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