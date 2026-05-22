Un nuovo studio internazionale ha analizzato la zona di alimentazione magmatica dei Campi Flegrei, arrivando a una profondità di circa 50 chilometri. La ricerca ha prodotto la prima immagine dettagliata di questa zona sotterranea, offrendo nuove informazioni sulla struttura magmatica dell’area. I risultati sono stati comunicati attraverso pubblicazioni scientifiche, evidenziando le caratteristiche della camera magmatica e la sua estensione a profondità considerevoli. Lo studio si basa su dati geofisici e modelli di interpretazione.

Un nuovo studio internazionale ha fornito la prima immagine della zona di alimentazione magmatica profonda dei Campi Flegrei spingendo l'osservazione fino a circa 50 km di profondità. La ricerca, Magma storage depths and crustal-upper mantle structure of Campi Flegrei caldera (Southern Italy) unveiled through receiver functions analysis, è frutto della collaborazione tra l'Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l'Universidad Complutense de Madrid e l'Université de Genève, ed è stata pubblicata sulla rivista Scientific Reports (Nature). Sebbene negli ultimi decenni i Campi Flegrei siano stati ampiamente indagati nella loro parte più superficiale, questa nuova analisi consente di estendere l'indagine all'intera struttura profonda del sistema vulcanico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Campi Flegrei, lo studio sul magma: cosa succede a 50 km di profondità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

IT'S HAPPENING: Campi Flegrei and Vesuvius Are Now Connected Underground

Sullo stesso argomento

Ricostruiti depositi profondi di magma dei Campi Flegrei: il nuovo studio internazionale sul vulcanoUn nuovo studio internazionale ha fornito la prima immagine della struttura profonda della caldera e del sistema magmatico dei Campi Flegrei.

Presentazione del romanzo "Magma. vendetta e castigo dalle viscere dei campi flegrei" di Gianpaolo RoselliGli spettri e i fantasmi che popolano i sotterranei di una Napoli arcana e sepolta sono i custodi dei segreti dei vivi e dei morti.

Cercando un documentario specifico sui Campi Flegrei reddit

Campi Flegrei, lo studio senza precedenti sul magma: cosa succede a 50 km di profonditàUn nuovo studio internazionale ha fornito la prima immagine della zona di alimentazione magmatica profonda dei Campi Flegrei spingendo ... iltempo.it

Campi Flegrei, ecco lo studio-choc sui terremoti che verrà crittografato: Tra 10 anni si raggiungerà il punto criticoUn documento scientifico ipotizza che tra il 2030 e il 2035 salteranno gli equilibri del sistema: Il sollevamento del suolo dovrebbe raggiungere i 4 metri. Gli studiosi: Il sistema di previsione sa ... msn.com