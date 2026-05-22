Campi Flegrei lo studio sul magma | cosa succede a 50 km di profondità

Da iltempo.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo studio internazionale ha analizzato la zona di alimentazione magmatica dei Campi Flegrei, arrivando a una profondità di circa 50 chilometri. La ricerca ha prodotto la prima immagine dettagliata di questa zona sotterranea, offrendo nuove informazioni sulla struttura magmatica dell’area. I risultati sono stati comunicati attraverso pubblicazioni scientifiche, evidenziando le caratteristiche della camera magmatica e la sua estensione a profondità considerevoli. Lo studio si basa su dati geofisici e modelli di interpretazione.

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Un nuovo studio internazionale ha fornito la prima immagine della zona di alimentazione magmatica profonda dei Campi Flegrei spingendo l'osservazione fino a circa 50 km di profondità. La ricerca, Magma storage depths and crustal-upper mantle structure of Campi Flegrei caldera (Southern Italy) unveiled through receiver functions analysis, è frutto della collaborazione tra l'Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN), l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l'Universidad Complutense de Madrid e l'Université de Genève, ed è stata pubblicata sulla rivista Scientific Reports (Nature). Sebbene negli ultimi decenni i Campi Flegrei siano stati ampiamente indagati nella loro parte più superficiale, questa nuova analisi consente di estendere l'indagine all'intera struttura profonda del sistema vulcanico. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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