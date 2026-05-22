Campi Flegrei lo studio choc | Tra 10 anni si raggiungerà il punto critico

Un nuovo studio ha messo in evidenza preoccupazioni riguardo ai Campi Flegrei, un'area vulcanica attiva. Secondo un report recente, tra dieci anni si potrebbe arrivare a un punto critico nel fenomeno del bradisismo che interessa questa zona. La ricerca analizza i dati geofisici e segnala un possibile aggravarsi delle attività vulcaniche nel prossimo decennio. Gli esperti hanno preso in considerazione vari fattori legati ai movimenti del sottosuolo e alle emissioni, senza formulare ipotesi sulle cause o le conseguenze.

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