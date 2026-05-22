Campi Flegrei lo studio choc | Tra 10 anni si raggiungerà il punto critico
Un nuovo studio ha messo in evidenza preoccupazioni riguardo ai Campi Flegrei, un'area vulcanica attiva. Secondo un report recente, tra dieci anni si potrebbe arrivare a un punto critico nel fenomeno del bradisismo che interessa questa zona. La ricerca analizza i dati geofisici e segnala un possibile aggravarsi delle attività vulcaniche nel prossimo decennio. Gli esperti hanno preso in considerazione vari fattori legati ai movimenti del sottosuolo e alle emissioni, senza formulare ipotesi sulle cause o le conseguenze.
C’è un report che prevede uno degli scenari più drammatici per la zona dei Campi Flegrei interessata al fenomeno del bradisismo. In base alle carte, anticipate dal Corriere della Sera, tra il 2030 e il 2035 ci sarà il punto più critico, se il trend attuale non cambierà. Il paper, precisa il quotidiano, non è stato ancora revisionato. Si intitola « L’accelerazione ai Campi Flegrei segnala una criticità-transizione entro il prossimo decennio » e gli autori sono esperti del settore: Davide Zaccagnino (Institute of Risk Analysis Prediction and Management (Risk X) di Guangdong in Cina e Ingv); Didier Sornette (Risx-X); Antonio Giovanni Iaccarino (Dipartimento di Fisica della Federico II); Matteo Picozzi (Fisica Federico II e Ogs). 🔗 Leggi su Open.online
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