Portici agraria lo studio choc | Mozziconi di sigaretta in ?vita? dopo 10 anni

Uno studio condotto a Portici, nell'area agraria, rivela cosa accade ai mozziconi di sigaretta dopo dieci anni. La ricerca ha analizzato i residui lasciati a terra, concentrandosi sui processi di decomposizione e sui materiali che persistono nel tempo. Il lavoro è durato un decennio, cercando di comprendere le conseguenze di un gesto quotidiano come schiacciare una sigaretta e lasciarla sul suolo.

Un gesto che dura mezzo secondo: schiacciare una sigaretta e lasciarla a terra. E una ricerca che dura dieci anni per capire cosa succede dopo. Su questo paradosso si fonda lo studio dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Agraria, che per la prima volta ha seguito il destino dei mozziconi di sigaretta lungo un intero decennio. Un lavoro paziente, quasi ostinato, che ha finito col trasformare uno scarto, quel che resta di una sigaretta, in un caso scientifico complesso. Dieci anni fa i ricercatori dell’ateneo napoletano hanno raccolto circa 12mila cicche in diversi ambienti – sabbia, prati, strade – e le hanno «messe a invecchiare» controllandone nel tempo trasformazioni fisiche, chimiche e biologiche. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Portici, agraria, lo studio choc: «Mozziconi di sigaretta in ?vita? dopo 10 anni» Articoli correlati Leggi anche: Mozziconi di sigaretta. Raccolta record Leggi anche: Raccolti 20 mila mozziconi di sigaretta: niente inceneritore, si trasformeranno in imbottitura per giubbotti o divani