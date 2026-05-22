Campania alle urne da Salerno ad Avellino | il centrosinistra si divide nei comuni chiave

In tutta la Campania si svolgono le elezioni amministrative nei giorni di domenica 24 e lunedì 25 maggio, coinvolgendo ottantotto comuni tra cui i capoluoghi di provincia di Salerno e Avellino. Questi municipi rappresentano circa il sedici per cento del totale dei comuni della regione e sono chiamati a scegliere il nuovo sindaco e il consiglio comunale. La tornata elettorale vede una divisione tra le forze di centrosinistra, con alcune aree che presentano candidati e alleanze diverse.

Ottantotto comuni al voto, tra questi i capoluoghi di provincia Salerno e Avellino: domenica 24 maggio e lunedi’ 25 maggio, il 16 per cento dei comuni campani andra’ alle urne per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale. Ventisei comuni hanno una popolazione superiore alla soglia dei 15 mila abitanti e quindi qui si votera’ con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. In altri 62 comuni, dunque, il sindaco e consiglio saranno eletti con semplice maggioranza. La provincia con maggiori territori al voto e’ quella di Napoli: sono 26 i Comuni che andranno alle urne. Segue Salerno con 21 comuni al voto; 18 nel Casertano; 13 in provincia di Avellino e 10 nel Beneventano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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