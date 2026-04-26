Ieri in Campania si sono aperti i termini per la presentazione delle liste e dei candidati in vista delle elezioni amministrative. Sono 90 i comuni coinvolti nel voto, con le sfide principali concentrate nelle città di Avellino e Salerno. La giornata ha visto la presentazione ufficiale delle candidature e la definizione delle alleanze politiche in diverse località della regione. Le operazioni di deposito delle liste si sono svolte nel rispetto delle scadenze previste.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, sabato 25 aprile 2026. Avellino – Si sono aperti i termini per la presentazione delle liste e dei candidati in vista delle elezioni amministrative di Avellino. Presso il Comune, a Palazzo di Città in Piazza del Popolo, sono iniziate questa mattina le operazioni di deposito delle liste che sosterranno i tre candidati sindaco: Nello Pizza, Laura Nargi e Gianluca Festa. (LEGGI QUI) Benevento – Con la scadenza fissata alle ore 12 del 25 aprile, si è ufficialmente chiusa la fase di presentazione delle liste per le elezioni amministrative. Da questo momento il quadro è definito: candidati sindaci e aspiranti consiglieri sono pronti a contendersi la guida dei rispettivi comuni nelle giornate di voto del 24 e 25 maggio 2026.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ieri in Campania: 90 comuni al voto, presentate le liste. Sfide clou ad Avellino e Salerno

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